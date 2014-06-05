فهمي هويدي وفتحي سرور خارج قائمة الممنوعين من السفر

كشف مصدر أمني مصري أن وزارة الداخلية رفعت اسم الكاتب الصحافي فهمي هويدي من قوائم الممنوعين من السفر، وقال إن الكاتب الصحافي فهمي هويدي تم إدراج اسمه في مطلع مايو الماضي، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام عندما كان يستعد للسفر إلى الخارج وتحديداً إلى إسبانيا، إلا أنه تم رفع اسمه من قوائم المنع بعدها بيومين، وتحديدًا في 25 مايو الماضي موضحا أن "هويدي" يحق له السفر إلى الخارج دون أية قيود.

من جانبه قال فهمي هويدي لـ"العربية نت " إنه اتصل برئيس الوزراء إبراهيم محلب فور إبلاغه بمنعه من السفر ليستفسر منه عن سبب ذلك، وأكد له رئيس الوزراء أنه خاطب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعلم منه أن اسمه ليس مدرجا من الأساس بقوائم الممنوعين من السفر ويحق له السفر في أي وقت.

على الجانب الآخر أكد مصدر أمني أن الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، تم رفع اسمه قبل أيام، وبشكل نهائي، من قوائم الممنوعين من السفر، بعد تعرضه لعدة اتهامات وتحقيقات أجريت معه بجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة أثرت على وضعه القانوني وأدت لمنعه من السفر لحين حسم موقفه من هذه القضايا.