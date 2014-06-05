مصر.. الأحد إجازة رسمية بسبب أداء السيسي اليمين

أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، قراراً باعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بسبب أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

وجاء في القرار أنه سيتم استثناء الجامعات والمدارس التي تشهد الامتحانات خلال هذه الفترة من الإجازة.

ومن جانبه أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستعقد اجتماعها الأخير الأحد المقبل وذلك قبل أن تقوم بتقديم استقالتها للرئيس السيسي عقب أدائه اليمين.

من جانب آخر ستقام احتفالات في عشرات الميادين بمختلف محافظات مصر ابتهاجا بتنصيب السيسي، حيث ستقام احتفالية بميدان التحرير تشارك فيها التيارات والأحزاب السياسية ويغني فيها عدد من المطربين بينهم حسين الجسمي ومصطفى قمر وغادة رجب. كما ستقام احتفالية فنية شعبية ضخمة أمام قصر الاتحادية ستشمل فقرات فنية متنوعة بحضور كوكبة من كبار المطربين والفنانين.

وفي سياق متصل تسلمت قوات الحرس الجمهوري مقر المحكمة الدستورية العليا استعداداً لمراسم أداء السيسي اليمين حيث تتولى قوات الحرس التأمين الداخلي، بينما تتولى قوة من وزارة الداخلية تأمين محيط المحكمة من الخارج، كما تم تجهيز قصري الاتحادية والقبة لاستقبال الوفود وحفل التنصيب.

