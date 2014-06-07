إلغاء حكم بحبس ضابط متهم بقتل 37 سجيناً بالخطأ

ألغت محكمة استئناف القاهرة، السبت، حكما بحبس ضابط شرطة لمدة 10 سنوات لإدانته بقتل 37 سجيناً عن طريق الخطأ، وأمرت النيابة العامة "باستكمال التحقيقات" في القضية، كما أفاد مصدر قضائي.

وقال المحامي الحقوقي عمرو إمام، في حديث لوكالة "فرانس برس": "المحكمة قبلت استئناف المتهمين وألغت الحكم، وأعادت القضية الى النيابة العامة أي أنها أعادتها الى نقطة الصفر".

وكانت محكمة أول درجة قضت في 18 مارس الماضي بالسجن 10 سنوات لضابط الشرطة في قضية مقتل 37 موقوفاً اختناقاً بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 أغسطس 2013.

كما أصدرت محكمة أول درجة أحكاماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة رجال شرطة آخرين كانوا يحاكمون مع هذا الضابط.

وكان الموقوفون الـ38 لقوا حتفهم اختناقاً، بعد أن أطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم الى محبسهم. وأثار مقتل الموقوفين آنذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة.