شاشات الإعلانات تبث حفل تنصيب السيسي بالجيزة

أعلن محافظ الجيزة عن نقل حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر مباشرةً على شاشات إلكرتونية في شوارع المنطقة.

وقال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية على فضائية "التحرير"، السبت: إن "شركات الإعلانات المرخص لها بوجود شاشات إلكترونية بالشوارع، سوف تنقل غدا الأحد، بجميع الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظة، مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي".

وأوضح عبد الرحمن أن هذه الخطوة ستمكن كل مواطن من متابعة الحفل مباشرة أيا يكن مكان تواجده.

يذكر أنه من المفترض أن يؤدي الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية بمقر المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، في تمام الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

كما من المقرر أن يتم إقامة حفل تنصيب له بمقر قصر "القبة" بحضور عدد من ممثلي الدول العربية والإفريقية والأوروبية.