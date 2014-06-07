مصر.. إحالة أوراق 10 من أعضاء ومؤيدي الإخوان للمفتي

أكدت مصادر قضائية أن محكمة مصرية أحالت، اليوم السبت، أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقال مصدر إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي وجميعهم هاربون، عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان الذي يعمل أستاذاً بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود العضو القيادي بحزب الأصالة السلفي.

وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية، التي تجاور القاهرة من الشمال، انطوى على عنف سقط فيه ثلاثة قتلى، بالإضافة لمصابين وقطع طريق سريع.

ونُظم الاحتجاج في يوليو العام الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته.