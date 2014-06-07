مصر.. سجن مدرب فضيحة المحلة الجنسية عامين

أصدرت محكمة مصرية، السبت، حكماً بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ على مدرب الفضيحة الجنسية في مدينة المحلة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأدين عبدالفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة، بتهم إشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع عدد من السيدات، وتصوير نساء في وضع مخل دون علمهن ونشرها فى المجتمع، ما يشجع على ممارسة الرذيلة.

وأصدرت محكمة جنح أول المحلة حكمها المتقدم في الجلسة المقررة للنطق بالحكم اليوم.

وشغلت القضية الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية. ووردت أنباء عن محاولات قتل تعرض لها المدرب المتورط في الفضيحة.

ورفعت زوجة المدرب دعوى طلاق ضده عقب إدانته في الانتهاكات. كما أقام المستشار القانوني لنادي بلدية المحلة، بهجت عرفة، دعوى قضائية بتعويض قدره مليون جنيه مصري ضد المدرب لتسببه في التشهير بالنادي وأعضائه.