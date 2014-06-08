قطر تهنئ السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كما بعث الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وبدأت مراسم تسليم السلطة للرئيس المصري المنتخب، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، شرق القاهرة، وذلك لاستكمال تنصيبه رئيساً جديداً للجمهورية، حيث سيوقع على وثيقة تسلم السلطة من الرئيس المؤقت المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور، وبحضور الوفود الدولية والعربية للمراسم التي تشهدها مصر للمرة الأولى في تاريخها، حيث يجري تسليم السلطة بين رئيسين للجمهورية.

وكان عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري المنتخب، قد أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور أعضاء الجمعية العامة بالمحكمة والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور المنتهية ولايته، وكذلك لفيف من الرموز السياسية والدينية في مصر.