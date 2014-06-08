قادة عرب ووفود دولية في حفل تسلم السيسي السلطة

بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمصر، كان لافتاً الحضور الدبلوماسي القوي من قبل قادة عرب ورؤساء دول ووفود دولية في مقدمة المرحبين بتولي الرئيس المصري المنتخب، عبدالفتاح السيسي، السلطة في البلاد.

وكان في مقدمة المهنئين في قصر الاتحادية ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والملك عبدالله ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما حضر أيضاً رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة، ممثلاً للرئيس بوتفليقة، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إضافة إلى باقي الوفود الممثلة للدول العربية والغربية.

وقد بدأت مراسم تسليم السلطة للرئيس السيسي بقصر الاتحادية وذلك لاستكمال تنصيبه رئيساً جديداً للجمهورية، حيث سيوقع على وثيقة تسلم السلطة من الرئيس المؤقت المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور، وبحضور الوفود الدولية والعربية للمراسم التي تشهدها مصر للمرة الأولى في تاريخها، حيث يجري تسليم السلطة بين رئيسين للجمهورية.

وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور أعضاء الجمعية العامة بالمحكمة والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور المنتهية ولايته، وكذلك لفيف من الرموز السياسية والدينية في مصر.

