"شارع واعي".. شباب يُسخر الفن لتوعية المجتمع

مجموعة من الشباب حب الفن هو العامل المشترك فيما بينهم، وهدف واحد هو ما جمعهم، حتى قاموا بتدشين حملة تحت عنوان "شارع واعي"، استطاعوا من خلالها أن يساهموا في توعية المجتمع المصري، من خلال الفن الذي سخروه لخدمة هدفهم.

"العربية.نت" التقت إسلام جابر أحد مؤسسي الحملة، والذي أكد بداية أن المبادرة هدفها هو التوعية، وذلك من خلال النشاط الفني، على أن يقوموا بخلق فضاء ثقافي وفني، يصلون به إلى معظم شرائح المجتمع.

واعتبر مؤسس الحملة أنهم يلجأون إلى وسيلتين من أجل إيصال رسالتهم، الأولى عبر مسرح متحرك يملكونه وينتقلون به إلى العديد من الميادين المختلفة، أما الوسيلة الأخرى فهي التنسيق مع الإدارة الثقافية والفنية للحدائق العامة، من أجل الدخول إلى الحدائق والوصول إلى شريحة من المجتمع، لا تستطيع أن تذهب إلى المسارح.

أنشطة مختلفة

وأشار جابر إلى أن الحملة تمتلك مجموعات في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، فهناك مجموعتان في القاهرة وأخرى في الإسكندرية، وواحدة في صعيد مصر بأسيوط، بالإضافة لمجموعة في المنصورة، والهدف من كل هذا هو إحياء الثقافة القديمة، وترسيخ العادات الجيدة في المجتمع، من خلال الأنشطة المختلفة، حيث تتواجد عروض مسرح العرائس وعرائس الظل، وكذلك الجلسات الفنية الساخرة، والندوات الثقافية، مشددا على أنهم عادة ما يركزون على السخرية في العروض التي يقدمونها حتى يكون ذلك عامل جذب لجمهور الشارع، الذي قد يمل سريعا إن لم يجد ما يجذب انتباهه.

راديو أحلام الطفل

وفي خطوة جديدة أشار مؤسس الحملة، إلى كونهم أطلقوا إذاعة عبر الإنترنت تحمل اسم "راديو أحلام الأطفال" وذلك في بث تجريبي، من أجل الوصول إلى الأطفال، خاصة وأنه يجري في الوقت الحالي تدريب مجموعة من الشباب من أجل أن يكونوا قادرين على قيادة البث، خاصة وأن الإذاعة تهدف إلى تأصيل القيم لدى الأطفال، كما أنهم يهتمون بأطفال المدارس وأبناء العاملين، وكذلك الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر، وهم من يطلق عليهم أطفال الشوارع.

العمل داخل المجموعة يتم بشكل تطوعي كما أفاد جابر، خاصة وأنهم في الوقت الحالي يقومون بتأسيس شركة تنمية ثقافية لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما أن عروضهم خالية من أي توجه سياسي، حتى وإن كانوا يقدمونها في بعض الأحيان بالاشتراك مع أحزاب سياسية قادرة على تنظيم فعالية وجذب الجمهور إليها، خاصة وأن الفعالية تكون اجتماعية في كل الأحوال.

وأوضح جابر أن العروض التي يقدمونها تختلف الرسالة التي يتم إيصالها من خلالها، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك بعض العروض التي تكون رسالتها في العرض نفسه، وهناك عروض يقومون بعد نهايتها بسؤال الجمهور عن الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال العرض، ضاربا المثل بعروض قدموها عن التحرش الجنسي، وأخرى عن حقوق العمال في مصر، والتي تقدم بشكل ساخر، على أن تكون العروض الخاصة بالأطفال مصاحبه لفقرات ترفيهية مثل الرسم على الوجه، والرسم على الأقمشة، بالإضافة لمسرح العرائس.

وأكد مؤسس الحملة أنهم يرغبون في أن يكونوا مسرح شارع تفاعلي، ليس له أي هدف سوى توعية الجمهور من أجل بناء مصر.