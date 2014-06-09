الإمارات: سنقدم كل العون والمساعدة للقيادة المصرية

المصدر: أبوظبي - وام، فرانس برس

أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عزمها تقديم الدعم والمساعدة للقيادة المصرية بعد تولي الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي سدة الرئاسة.

وتقدم مجلس الوزراء الإماراتي في بيان بالتهنئة إلى الشعب المصري وإلى السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأشاد مجلس الوزراء "بما حققه الشعب المصري من تقدم كبير نحو ترسيخ أسس الشرعية الدستورية وبناء دولة القانون في مصر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضاً منصبي نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أن "تولي السيسي الرئاسة يشكل دعماً لاستقرار مصر والعالم العربي"، مؤكداً على مكانة مصر المحورية في الوطن العربي وضرورة أن تعود مصر للعب دورها كدولة عربية رائدة في المنطقة.

وأضاف: "تعلمنا من (الشيخ) زايد أهمية مصر ودورها المحوري.. وأن عز العرب ورخاءهم وأمنهم من عز مصر ورخائها وأمنها".

وأضاف: "سنقدم كل العون والمساعدة للقيادة المصرية خلال الفترة القادمة لتحقيق آمال الشعب المصري"، مشدداً على "مكانة مصر المحورية في الوطن العربي وضرورة أن تعود مصر للعب دورها كدولة عربية رائدة في المنطقة".

والإمارات كانت من أهم الداعمين للإدارة المصرية التي استلمت الحكم بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وبعد عزل مرسي، أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار إلى السلطات الانتقالية التي كان يقودها السيسي. واقترحت السعودية الأسبوع الماضي بعد إعلان فوز السيسي، عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم مصر.