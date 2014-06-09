الجامعة العربية: مستعدون للإعداد لمؤتمر "أصدقاء مصر"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، استعداد الجامعة العربية للمساهمة في الإعداد لمؤتمر "أصدقاء مصر"، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل نجاحه.

ووجه العربي الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين في إطار تقديرها لمواقفه تجاه مصر، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المبادرة لمساعدة مصر في تخطي أزماتها الاقتصادية.

وقال العربي إن هناك جهوداً مستمرة من عدد من الدول الخليجية لتقديم المساعدة لمصر منذ ثورة 30 يونيو، كما أن هذه الدول تقدم مساعدات للدول العربية الأخرى التي تمر بظروف مشابهة.

وأكد أهمية التعاون العربي الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية وما تشهده من تطورات متلاحقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمأساة السورية والأوضاع في ليبيا.

وأشاد العربي، في تصريحات له، اليوم الاثنين، قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في الاجتماع الثالث المشترك بين وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء، بقرار الاتحاد الأوروبي وموقفه فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يعتبر "ميزان حرارة" في العلاقات الدولية، لأن أغلب مواقفه تجاه قضايا المنطقة فيها احترام للمبادئ والقوانين الدولية واحترام حقوق الدول الأخرى، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقواعد الاسترشادية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمنع التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة، وهذا قرار مهم يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

وأضاف العربي أنه سوف يركز في محادثاته ومشاوراته مع الجانب الأوروبي على ثلاث قضايا رئيسية، وهى القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والأوضاع في ليبيا.

وأكد أنه من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية والأوروبية إعلان مشترك يعبر عن مواقف الجانبين تجاه القضايا المختلفة، ومنها قضايا التعاون المشترك، وهو ما يعكف على دراسته حالياً كبار المسؤولين من الجانبين.