عمرو موسى يحدد شروط الانضمام لائتلافه السياسي

حدد عمرو موسى، رئيس الجامعة العربية السابق ومؤسس حزب "المؤتمر"، شروط الانضمام للتحالف السياسي الموحد المزمع تكوينه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر.

وقال في بيان أصدره، اليوم، إنه في ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة الطريق، وهما اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس، والاستعداد للاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، أي قبل ١٨ يوليو القادم، فإنه يجب البدء في الاستعداد لذلك بإقامة تحالف سياسي عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على عدة أسس.

وقال إن هذه الأسس تتضمن التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبقة والمنفذة له، فور انتخاب البرلمان القادم، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطني، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف.

وطالب موسى باحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وكافة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار به الدستور، خاصة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات.

كما طالب الأحزاب المنضمة للتحالف بضرورة دعم الرئيس المنتخب في مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة، وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم، وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة.

وأكد على أهمية التنسيق في الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم في الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب.

وقال إن الرأي استقر على أن من أهم قواعد العمل المشترك في هذه المرحلة من العمل السياسي فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية في هذه المبادرة إلا من ثبت فساده.

وأشار إلى أنه ليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسي هو خدمة البلاد بالعمل السياسي المحترم والمنظم في إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها.