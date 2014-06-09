السيسي يعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة

أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأثنين، تكليف رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب استقالة حكومته إلى الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي غداة تسلمه مهام منصبه رسميا، بحسب بيان رسمي اصدره مجلس الوزراء.



وقال رئيس الوزراء في خطاب الاستقالة، بحسب البيان "انني لأتشرف بأن أتقدم ووزراء الحكومة لفخامتكم باستقالتنا لأُفسح الطريق نحو اختيار من ترونه مناسبا لخدمة الوطن واستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة".



وكانت الحكومة عقدت اجتماعا قصيرا صباح الاثنين لاعداد خطاب الاستقالة.

هذا ويتوقع أن يعلن الرئيس السيسي اليوم أو غدا،ً وفق وسائل إعلام مصرية، عن تعيين مساعدين له في شؤون الأمن والاقتصاد وغيرهما.

وأفاد مراسل قناة "العربية" في القاهرة بأن معظم المصادر أكدت أن هناك توجها لإعادة تكليف محلب، مشيراً إلى أنه ربما يتم الكشف عن بعض الأسماء ضمن الطاقم الرئاسي اليوم، وربما يتضح من تلك الأسماء التوجه الجديد للرئيس السيسي.

وأشار المراسل إلى أن هناك إشادة كبيرة في الشارع المصري بخصوص كلمة السيسي أمس، خصوصاً بعد تأكيده حرصه على الأمن وعدم المصالحة مع من تلوثت يدهم بالدماء، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.