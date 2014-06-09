مغردون يطالبون بمعاقبة محرض على اغتيال السيسي

شنّ مغردون سعوديون حملة على أحد المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، إثر تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، اتهم فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالخيانة، متمنياً أن يحدث له ما حدث للرئيس الأسبق أنور السادات، فيما اعتبره المغردون تحريضاً على القتل، مطالبين بمحاسبته، والالتفات لمثل هذه التغريدات التي اعتبروا أنها تقدم صورة مسيئة عن السعوديين.

وتعليقاً على الموضوع، أكد المحامي والكاتب الصحافي عبدالرحمن اللاحم، في مداخلة مع قناة "العربية" من الرياض، أن هناك فرقاً كبيراً بين الحرية في إبداء الرأي والتحريض على العنف و"شرعنة" القتل.

وأضاف: "عندما تتهم شخصاً ما بالخيانة وتحرض على قتله، لا يمكن أن يدخل ذلك في قانون حرية الرأي"، مشيراً إلى أن ما حدث في مصر بالأمس هو حدث كبير بالنسبة للإخوان المسلمين.

وأشار اللاحم إلى أن هذه التغريدة سببها عدم تطبيق القانون على من سبقوه بتغريدات مماثلة. وأضاف: "القانون السعودي يعاقب على مثل هذه النوعية من التغريدات التي تحرض على القتل.. فهو يشرعن قتل الرئيس السيسي".

وطالب اللاحم بمحاسبة هذا الشخص لإعادة هيبة الدولة و"إلا سيكون هناك انطباع بأن الدولة لا تأخذ ذلك الموضوع على محمل الجد، وسيتم تكرار ذلك الموضوع"، بحسب قوله.

وأكد اللاحم على أن هذه الجريمة تدخل في سياق قانون المعاقبة على الجرائم الإلكترونية، وكذلك قانون الإرهاب.