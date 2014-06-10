السيسي يأمر بتكريم منقذ "فتاة التحرير" من المتحرشين

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اللواء محمد إبراهيم، ‫‏وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، بضرورة إنفاذ القانون بكل حزم واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لظاهرة التحرش الدخيلة على المجتمع المصري.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس وجّه بتكريم النقيب مصطفى ثابت، ضابط قسم باب الشعرية، الذي أنقذ الفتاة ضحية واقعة التحرش في ميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه ضرب المثل في المروءة والشهامة، وأدى واجبه الوظيفي على الوجه الأكمل.

وأشار بدوي إلى أن الرئيس أهاب بالمواطنين القيام بدورهم المنوط بهم لإعادة إحياء الروح القيمية والأخلاقية في الشارع المصري، منوهًا إلى تطلع السيسي لقيام كل أسرة بتحمّل مسؤوليتها الواجبة وبذل العناية اللازمة لبث القيم وتنمية الوازع الأخلاقي لدى أبنائها، وذلك إلى جانب جهود الدولة في إنفاذ القانون.

وكان ضابط الشرطة مصطفى ثابت، من قسم باب الشعرية، قد تعرض للموت على يد بلطجية خلال تدخله لإنقاذ الفتاة على مدار ساعة ونصف، حاول فيها العشرات اغتصابها ومزقوا ملابسها بالكامل, وقال الضابط إن الفتاة أمسكت به وطالبته بإخراجها من الميدان وبعد إطلاقه أعيرة نارية استطاع إخراجها من مجموعة المتحرشين الذين أصرّوا على اغتصابها حتى اللحظة الأخيرة، وأكد ثابت أنه تعرف إلى اثنين من المتهمين الذين قاموا بالاعتداء على الفتاة فور رؤيتهم بنيابة قصر النيل.