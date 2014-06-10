صحافية مصرية تطالب بإعدام مغتصبي فتاة التحرير

طالبت هبة عبد العزيز الصحافية بالأهرام ومؤلفة كتاب عن التحرش الجنسي بالمرأة بإعدام كل من قام بالتحرش واغتصاب لفتيات بميدان التحرير خلال احتفالات المواطنين بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وللقضاء على هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع المصري.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة الحدث مساء أمس الاثنين، أن المرأة المصرية أهون لها أن تموت بشرف دون أن تعيش بقرف، على حد قولها.

وأوضحت أن ما حدث من تجريد فتاة من ملابسها واغتصابها لمدة 20 دقيقة على مرأى ومسمع الجميع إساءة لسمعة مصر، وذلك بسبب تراخي الدولة في مواجهة تلك الأفعال.

وقالت إن وقائع الاغتصاب تحتاج إلى قانون خاص لردعها وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها.

وأكدت أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة، إذ أنه لابد من وجود عقوبة رادعة لمرتكبي جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى ضرورة التعامل أيضا مع وقائع التحرش بأقصى العقوبات.