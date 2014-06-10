مصر.. قيادات من "تمرد" تعلن حلّ الحركة

ظهرت بوادر خلافات وانشقاقات واسعة في صفوف حركة" تمرد " المصرية، حيث أعلن أحمد المصري، القيادي بالحركة "جبهة تصحيح المسار"، حلّ الحركة نهائياً.

وقال المصري خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة، الثلاثاء، إن الحركة تعلن حلّها بعد تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، موجهاً الشكر للأحزاب المصرية والشعب المصري الذين دعموا الحملة خلال عملها ضد الإخوان في عام 2013.

وأكد إسلام همام، أحد أعضاء الحملة، أن "تمرد" كانت فكرة عملت عليها كل القوى السياسية وليست حكراً على مجموعة من الأشخاص، وكان لها دور محدد وهو إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي.

ورفض همام تحويل الحملة إلى حركة أو حزب قائلاً: "تمرد" ليست ملكاً لأحد، مشيراً إلى أنه سيتم حلّ الحركة على اعتبار أن جميع القوى السياسية بالإضافة إلى الشعب المصري شاركوا فيها.

وعلى الجانب الآخر، أعلن المكتب التنفيذي لحركة "تمرد" بالإسكندرية حل الحركة احتجاجاً من أعضائه على ما وصفوه بمواقف الحركة المركزية بالقاهرة.

وقالت الحركة في بيان: "قررنا الرجوع كما كنا إلى صفوف الثوار للعمل على استكمال أهداف الثورة التي حادت عنها الحركة الأم بالقاهرة".

وبرّر النشطاء موقفهم هذا بموافقة الحركة الأم بالقاهرة على تمرير قانون التظاهر، وغضّ الطرف عن اعتقال عدد من النشطاء.

كما أشاروا إلى أن الحركة المركزية في القاهرة وافقت قبل ذلك بأيام على نص المحاكمات العسكرية الذي طالما نادت القوى الثورية برفضه نهائياً.