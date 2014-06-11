سجن الناشط المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين 15 عاماً

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عاماً على الناشط المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، بتهم، من بينها خرق قانون التظاهر.

وقال محمود بلال، محامي عبد الفتاح، إن محكمة جنايات القاهرة حكمت عليه غيابيا، و24 متهما آخرين بالسجن، 15 عاما، في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نهاية نوفمبر الماضي.

وشملت التهم الموجهة للمدانين السرقة بالإكراه، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن.

وأكدت منى سيف، شقيقة الناشط، أن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقها أثناء تواجده أمام معهد أمناء الشرطة في انتظار دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة.

وقالت في حسابها على "تويتر": إن علاء وصديقه كانا عند معهد أمناء طرة، منتظرَيْن أن يأمر القاضي الحرس، فيسمح لهما بدخول القاعة لحضور جلستهما، فخرج لهما احد الضباط ، وألقي القبض عليهما.

وتعود أحداث القضية إلى 26 نوفمبر الماضي عندما تجمع المئات إمام مقر مجلس الشوري ونظموا مظاهرة احتجاجا على قانون التظاهر رغم عدم حصولهم على ترخيص من الجهات المختصة.