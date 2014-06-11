الكشف عن هوية فتاة "التحرش" في ميدان التحرير

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، أن الفتاة التي تعرضت للتحرش بميدان التحرير في القاهرة، منذ أيام، تعمل صحافية، وكانت متواجدة في الميدان، لإعداد تقرير صحافي.

كلام الوزيرة جاء في مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني مساء الثلاثاء، كشفت فيها أن الصحفية بعدما تعرضت للتحرش، قام المتحرشون بسكب الماء المغلي عليها وهي الآن في حالة نفسية سيئة.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الزيارة التي قامت بها مع وزير الصحة، للفتاة "هدفها التأكيد على تضامن الدولة معها، ووقوفنا مع المرأة ضد التحرش، ومواصلة الطريق للحصول على كافة حقوقها".

يذكر أنه منذ أن نشر فيديو الاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعد أن أعلن النائب العام المصري أنه قديم ويعود لتاريخ 4 يونيو وليس ليوم تنصيب السيسي، بدأت التساؤلات عن هوية الفتاة وعن حالتها بعد كل ما تعرضت له. ليتبيّن فيما بعد أن الفتاة صحافية تعمل في صحيفة "عيون مصر".