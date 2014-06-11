فقيه دستوري: يحق للسيسي طرح البرلمان للحل

قال د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحظى باهتمام كبير، وذلك نظرا لما أعطاه الدستور من صلاحيات للبرلمان تمنع تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.

وأضاف الشوبكي للعربية الحدث، أن السيسي يقوم بدور استثنائي لحين انتخاب البرلمان حيث لديه السلطة التنفيذية والتشريعية، مطالبا السيسي بعدم الإفراط في استخدام حقه في التشريع.

وأوضح أنه لا يعتقد أن يكون هناك صدام بين البرلمان القادم والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، متمنياً أن يكون هناك تجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس معنى التجانس قبول كل شيء من السلطة التنفيذية.

من جانبه، قال د. صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة إن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي يمارس مهامه الرئاسية وفقا للدستور، بالإضافة إلى توليه سلطة التشريع بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن ما يهمنا هو تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث دون تغول للسلطة التنفيذية على البرلمان كما كان يحدث في الماضي.

وأضاف فوزي أن عدم وجود البرلمان يعطي الرئيس السيسي الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون، موضحاً أن الدستور راعى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتابع أن دستور 2014 الجديد من أفضل الدساتير التي وضعت في مصر حيث يقسم السلطة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، مشيراً إلى أن الحزب الذي تكون له أكثرية المقاعد في البرلمان هو الذي يرشح رئيس الوزراء.

وأوضح رئيس قسم القانون الدستوري أن هناك صلاحيات انتزعت من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء، وهذا سيخلق تناغما بينهما، لافتاً إلى أن الرئيس يحق له طرح البرلمان للحل من خلال استفتاء عند تعرضه لسحب الثقة.