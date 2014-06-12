مهندس أيرلندي يكتشف المعادلة الهندسية لبناء هرم خوفو

توصل مهندس أيرلندي للمعادلة الهندسية التي تم من خلالها بناء الهرم الأكبر "خوفو"، ليحل بذلك لغزاً رياضياً بقى غير معروف لمدة 4600 عام.

وأوضح المهندس ليزلي جلمر، في عرض قدمه في المركز الثقافي المصري، يحمل اسم "سيمفونية الدوائر" كيف أمكن بناء الهرم الأكبر ببساطة متناهية وعبقرية لا مثيل له، بحسب ما نقلت عنه "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وقال إن اكتشاف جلمر - والذي استغرق منه أكثر من 10 سنوات ليكشفه - هو "دليل رياضي" على عبقرية بناء هرم خوفو.

واقتبس جلمر جملة عالم الرياضيات الشهير في جامعة هارفارد أندرو جليسون "الإثباتات الرياضية ليست موجودة لإقناعكم بأن هناك شيئاً صحيحاً.. إنها موجودة لتظهر لكم لم هي صحيحة".

وقال جلمر: "جمال بناء الهرم الأكبر يكمن في بساطته.. أشعر بالغيرة شخصياً لأنني لا أستطيع القيام بعمل كهذا.. هذا دليل على أن المصريين القدماء عرفوا الهندسة والمعادلات الرياضية قبل الإغريق بكثير".