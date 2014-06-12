هل سحب يوتيوب فيديو ضحية التحرش في مصر؟

كشفت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة في مصر، الجمعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"، أنه "تم اتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة ظاهرة التحرش في الشارع، ونحن سعداء للغاية بقرار رفع الفيديو من على موقع يوتيوب، لأن هذه السيدة كفاها ما حدث".

بينما أوردت رويترز للأنباء، الجمعة، أن الفيديو لم يسحب من موقع يوتيوب بعد، وقالت رويترز إنها لم تحصل على "تعليق من يوتيوب بشأن الطلب المصري، وإلى غاية اليوم الجمعة بقيت اللقطات في الموقع".

وقبل ذلك، صرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن السفارة المصرية في واشنطن وعدداً من الجهات المصرية، قد طالبت إدارة الموقع الإلكتروني "يوتيوب"، برفع مقطع الفيديو الخاص بضحية واقعة التحرش التي حدثت في ميدان التحرير.

وأوضحت الرئاسة أن ذلك استجابة لرغبة الضحية، والتي كانت قد عبّرت عنها أثناء زيارة الرئيس لها أمس بالمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو السيدة ضحية التحرش، وقام الرئيس السيسي بزيارة الضحية في المستشفى، وهنا طالبته بمساعدتها في حجب الفيديو، لأن لديها بنتاً ستتأذى من مشاهدة هذا الفيديو.