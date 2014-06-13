إلزام المؤسسات الحكومية برفع العلم المصري

أعلن وزير التنمية المحلية المصري، اللواء عادل لبيب، أنه تقرر رفع علم مصر فوق جميع المباني والمنشآت الحكومية.

وقال إنه في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2014 بشأن وضع العلم والنشيد والسلام الوطنيين، تم تكليف المحافظين باتخاذ اللازم نحو تركيب علم مصر على جميع المصالح الحكومية من ديوان عام المحافظة والأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات ومديرية الأوقاف ومديرية الأمن ومراكز وأقسام ونقاط الشرطة والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه تقرر رفع العلم فوق المستشفيات الحكومية والخاصة والأندية الرياضية ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة ومحطات تحلية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع والمصانع الحكومية والخاصة على أن يتناسب حجم العلم مع ارتفاع المبنى.

وكان الرئيس السابق، عدلي منصور، قد أصدر قرارا بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، ينص على أن "العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز وطنية للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير".

وطبقا للقانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.