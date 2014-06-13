السيسي يقود دراجة بماراثون لمسافة 20 كلم

شارك الرئيس المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في يوم رياضي تضمن ماراثوناً للدراجات، انطلق من الكلية الحربية بمصر الجديدة وطريق القاهرة-الإسماعيلية لمسافة 20 كيلومتراً، بحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وشارك في الماراثون عدد من الفنانين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلاب الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى عدد من الوزراء، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وكان رئيس الجمهورية على رأس السباق من البداية للنهاية، وقد أكد أن الماراثون يحمل رمزاً معنوياً، وأن الطريق الطويل يبدأ بخطوة واحدة.

وقبيل انطلاق الماراثون، قال السيسي إنه يجب أن يجتمع المصريون على قلب رجل واحد ولا يختلفوا، مشدداً على أن "القوة الذاتية للمصريين ستكون دافعاً لكل تقدم".

وأضاف السيسي خلال الكلمة، أنه يجب أن توجه طاقة المصريين في الاتجاه الصحيح.

وشجع السيسي المصريين على الذهاب إلى أعمالهم سيراً إن أمكن أو باستخدام الدراجات، وذلك لتوفير النقود والوقود، مؤكداً أن ركوب الدراجات سيوفر للدولة 16 جنيهاً عن كل 20 كيلومتراً.

وتطرق السيسي لواقعة التحرش التي حدثت في ميدان التحرير الأسبوع الماضي، وقال: "الناس لازم يعيشوا بحرية ويحسوا بالأمان. ولن يقبل أن تمس أي امرأة مصرية.. وقريباً اللي هايبص بس لواحدة مش هانسيبه".

وارتباطاً بالأمن القومي المصري والأوضاع في المنطقة، خاطب السيسي المشاركين قائلاً: "انظروا على الأوضاع حولكم". وأضاف أنه لن يقوى أحد على الاقتراب من مصر أبداً، مكرراً أنه لن يسمح بذلك، وأن من ستسول له نفسه ذلك سيجد الردع اللازم بفضل الله تعالى.

وعقب انتهاء الماراثون، ألقى عدد من المشاركين من الطلاب والفنانين كلمات عبروا فيها عن المعاني والقيم التي يمثلها لهم هذا الحدث وتطلعهم للمشاركة في بناء مصر الجديدة.