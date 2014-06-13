بالفيديو.. أول ظهور لضحية التحرش بميدان التحرير

تداول نشطاء مصريون أول فيديو مصور للسيدة ضحية التحرش بميدان التحرير، وذلك خلال زيارة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي ووزيرة التضامن غادة والي يوم الثلاثاء الماضي لها، بتكليف من رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وكشفت السيدة في الفيديو أنها ترغب بالخروج من المستشفى لمتابعة عملها والإنفاق على أسرتها، حيث تعتبر العائل الوحيد لها، كما تمنت أن "ينتقم الله من الجناة".

وأبلغ وزير الصحة السيدة، والتي بدت في الفيديو منهكة وتتحدث بصعوبة بالغة وتظهر عليها آثار الصدمة، رسالة طمأنة من الحكومة ورئيسها ووعدها بتذليل أي عقبات تواجهها، مؤكداً أن الدولة ستتكفل برعايتها صحياً، ولن تخرج من المستشفى حتى يكتب لها الشفاء الكامل.

ومن جهتها، هدأت وزيرة التضامن من روع السيدة، والتي تبين أنها تعمل صحافية، وأنها كانت في الميدان لعمل تقرير لصالح صحيفتها عن الاحتفالات بفوز السيسي بالرئاسة ووعدتها بمعاقبة الجناة.

ومن جهتها، كشفت السيدة أن لديها ابنتين، أكبرهما تبلغ من العمر 18 عاما، وتريد الاطمئنان عليهما.

ووعدها الوزيران بتحقيق كل طلباتها، كما أكدا لها أن القانون سيقتص لها وسيأخذ بحقها وحق كل ضحية تتعرض لمثل هذه الحادثة.