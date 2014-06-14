إحالة 13 متهماً إلى الجنايات بتهمة "التحرش"

في أول محاكمة من نوعها، أحال النائب العام المصري، اليوم السبت 13 متهماً إلى محكمة الجنايات، بعد اعتداءات جنسية جماعية على فتيات وسيدات في ميدان التحرير كان لها وقع الصدمة في البلاد.

وكان النائب العام أمر بإجراء تحقيقات عاجلة بعد عاصفة الغضب التي أثارها شريط فيديو التحرش، الذي انتشر الأسبوع الماضي.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهمين الـ13 ارتكبوا اعتداءات على 10 فتيات وسيدات في يونيو الجاري وفي يناير 2013.

وأكد البيان أن النيابة "أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الخطف وهتك العرض بالقوة والتعذيب والسرقة بالإكراه والشروع في القتل والاغتصاب، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد".

وأضاف البيان أن التحقيقات، التي تم خلالها الاستماع إلى 52 شاهداً إضافة إلى مسؤولين أمنيين وآخرين من هيئة الطب الشرعي، كشفت أنه في الثالث من الشهر الجاري وأثناء الاحتفالات في ميدان التحرير بإعلان فوز السيسي "اندس الجناة بين المواطنين للبحث عن فريسة بالميدان".

وتابع: "في الساعة 11 مساء وقع اختيارهم على سيدة وابنتها كانتا تسيران بجوار الجزيرة الوسطى في الميدان فاتجهوا صوبهما وقسموا أنفسهم فريقين اختطف أحدهما السيدة البالغة من العمر 42 عاما وتوجهوا بها ناحية مسجد عمر مكرم".

وأوضح أن الجناة "هجموا عليها وشلوا حركتها وطرحوها أرضا ونزعوا عنها كل ملابسها بشراسة ثم أبرحوها ضربا وركلا. ولما حاولت الفرار اصطدمت بإناء به ماء ساخن خاص بأحد الباعة الجائلين فأصيبت بحروق شديدة، ورغم ذلك صنع الجناة حلقة حولها ثم بدأوا في هتك عرضها".

وأضاف البيان أن المتهمين سرقوا أغراض الضحية "ثم بدأ الفريق الآخر في مهاجمة ابنتها بنفس الطريقة قبل أن تتمكن الشرطة بمساعدة مواطنين من إنقاذهما".

وفي سياق متصل، قالت النيابة في بيانها إنها أصدرت أمراً بتوقيف الشخص الذي صور ونشر الفيديو على يوتيوب لاتهامه ببث "مشاهد مخلة بالحياء العام".