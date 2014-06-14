الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الأحد

كشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء المصري المكلف المهندس إبراهيم محلب، سينتهي اليوم السبت، من تشكيل الحكومة الجديدة على أن تؤدي اليمين الدستورية ظهر الأحد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب المصادر فإن التغيير سيشمل حوالي 10 إلى 13 حقيبة، منها التعليم العالي والصحة والبيئة والري والعدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والآثار، بالإضافة إلى الإعلام، والقوى العاملة، مع أنباء عن الاتجاه إلى إلغاء وزارة الإعلام.

كما أكدت المصادر أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد عودة منصب نائب رئيس الوزراء، حيث سيتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.