بدء جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي في قضية القرن

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسة القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وبدأت الجلسة بسماع مرافعة المحامي الدكتور علي الجمل، دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبدالجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة.

وكانت طائرة الرئيس الأسبق مبارك، تأخرت عن الحضور للأكاديمية ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريباً بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وكانت المحكمة قد شهدت العديد من التجهيزات الفنية وتزويد قاعة جلسة المحاكمة بشاشات عرض "بروجيكتور".

جاء ذلك استعداداً لعرض الأسطوانات التي يعرضها الجمل والخاصة بمشاهد اقتحام السجون وأحداث الجامعة الأميركية إبان ثورة 25 يناير.