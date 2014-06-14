مصر.. عنان يشكل حزبا جديدا وموافي ينفي ضمه لائتلافه

أكدت مصادر مصرية رسمية أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري الأسبق، يضع حالياً اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن حزبه الجديد، والذي يحمل اسم "مصر العروبة"، وينوي من خلاله خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضافت المصادر أن عنان عقد خلال الأسبوع الماضي اجتماعات في عدد من المحافظات للاستقرار على الهيكل التنظيمي للحزب، والتأكد من إكمال العدد الرسمي لتوكيلات الإشهار وهو 5 آلاف توكيل.

ومن جهته، أوضح محمد فرج، المسؤول الإعلامي للحزب، أن الحزب سيخرج للنور نهاية يونيو الحالي، مشيراً إلى أن عدد التوكيلات التي جمعها الحزب حتى الآن مبشر.

من جانب آخر، نفى مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وجود أي تنسيق مع عنان لضمه للائتلاف السياسي الذي يتم تشكيله الآن لترشيح قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكشف في بيان صادر عن مكتبه، أمس الجمعة، أنه لم يلتق الفريق سامي عنان منذ ستة أشهر، ولم يحضر معه أي لقاءات بخصوص الائتلاف السياسي، مؤكدا أنه يضع على قائمة أولوياته ترشيح الشباب في كافة مواقع المسؤولية.