"يوتيوب" يحذف فيديو "التحرش" بعد طلب الحكومة المصرية

أوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقع "يوتيوب" استجاب للرغبة التي عبر عنها العديد من مؤسسات الدولة المصرية والعديد من المواطنين المصريين في حذف مقطع الفيديو الخاص بواقعة التحرش، التي حدثت بميدان التحرير من على الموقع.

وأضاف أنه، وطبقاً لسياسة "يوتيوب" المعمول بها في هذا الشأن، تم حذف كافة المشاهد التي يمكن من خلالها التعرف على الضحية.

وكانت السفارة المصرية في واشنطن وعدد من الجهات المصرية، قد طالبت إدارة موقع "يوتيوب"، بحذف مقطع الفيديو، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن أي محتوى يتم تحميله على الموقع المذكور يمكن لطرفين فقط حذفه، وهما: الموقع نفسه والمستخدم الذي قام بتحميل المحتوى على الموقع.

وذكر بدوي أن الرئاسة المصرية أهابت "بكل مواطن مصري مسلم ومسيحي قام بتحميل محتوى الواقعة برفعه من على الموقع احتراماً لرغبة الضحية والتزاماً بقيمنا الإنسانية والدينية".

وأضاف بدوي أن السيسي "وجّه بقيام مؤسسة الرئاسة باتخاذ اللازم نحو أي طلبات لحالات أخرى لسيدات مصريات تضررن معنوياً جراء بث مقاطع فيديو لهن أثناء تعرضهن لحوادث مشابهة".