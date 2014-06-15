مصر.. محلب يعين وزيرين للخارجية والتعاون الدولي

أكد متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، عيّن وزيرين جديدين للخارجية والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث / اليوم الاثنين، إن محلب انتهى من التشكيل الحكومي، وسيبدأ لقاء المرشحين عصر اليوم على أن يكون حلف اليمين غداً الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلا عن التلفزيون المصري، قال رئيس الوزراء إن قرارا قد صدر بإلغاء وزارة الإعلام فى الحكومة الجديدة.

وذكر أن التغيير سيشمل 10 حقائب وزارية، وأنه لا يوجد أي نواب لرئيس الوزراء.

وكان من المفترض أن تؤدي وزارة محلب اليمين أمام السيسي اليوم الاثنين، ولكن تم التأجيل للانتهاء من التشكيلة الوزارية.

وفي تصريحات سابقة، قال محلب إن الكفاءة كانت هي المعيار الأساسي للاختيار في تشكيل حكومته.

وكان محلب يرأس آخر وزارة في عهد الرئيس المصري المؤقت السابق المستشار عدلي منصور.