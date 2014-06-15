بالفيديو.. ضابط مصري يصفع سيدة ويُحال إلى التحقيق

أمر هشام بركات النائب العام المصري بالتحقيق في واقعة قيام ضابط شرطة بصفع سيدة رغبت في التحدث إلى محافظ الجيزة.

وكلف بركات المكتب الفني برئاسة النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد بالتحقيق في الواقعة، بعدما أحال وزير الداخلية الضابط للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المقدم أيمن حمزاوي، رئيس مباحث الإشغالات والمرافق بصفع سيدة أثناء محاولتها الوصول لمحافظ الجيزة لتقديم شكواها له خلال وجوده بمنطقة أرض عزيز عزت بحي إمبابة في القاهرة.

ومنع الضابط السيدة من الوصول إلى المحافظ، وقام بصفعها على وجهها أمام الحاضرين.

وعلى الفور قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إحالة الضابط للتحقيق. وقال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الوزارة إنه تمت إحالة الضابط لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معه، وإحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

على الجانب الآخر، أكد مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على السيدة التي اعتدى عليها الضابط بتهمة الاعتداء على قوات الأمن أثناء تسليم محافظ الجيزة شققا سكنية للأهالي.

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم التحقيق معها اليوم الأحد في النيابة.