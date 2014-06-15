مصر.. تأجيل محاكمة دومة و269 في قضية مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و269 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 23 يونيو الحالي لفض الأحراز.

واستمعت المحكمة إلى أحد شهود الإثبات ويدعى عبد الله محمد، والذي أكد أمام المحكمة أنه شاهد صبية صغارا يشعلون النيران بمبنى المجمع العلمي، وكانت بحوزتهم زجاجات مولوتوف.

وتبين للمحكمة عدم حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتليفزيون جلسة اليوم الأحد. وكانت المحكمة قد أصدرت بالجلسة السابقة قرارا بضبط وإحضار بعض الشهود المتغيبين عن حضور الجلسات السابقة، ومن بينهم ضباط.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها "التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه".