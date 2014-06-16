مصر: التحقيق مع مسؤول بوزارة المالية تحرش بسكرتيرته

أمر أحمد مجدي مدير نيابة قسم ثان مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة باستدعاء مسؤول كبير في وزارة المالية لاتهامه في واقعة تحرش جنسي بسكرتيرته داخل مكتبه بالوزارة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا من موظفة تعمل سكرتيرة لمدير بوزارة المالية تتهم فيه مديرها بالتحرش بها داخل مكتبه.

وقالت المجني عليها في التحقيقات التي باشرها مهاب صالح وكيل النيابة أن المتهم قام بالتحرش بها أثناء انشغالها ببعض الأعمال المكتبية، حيث وضع يده على أجزاء من جسدها وتلفظ بإيحاءات جنسية وأتى بتصرفات يعاقب عليها القانون.

وعلى الفور قررت النيابة استدعاء المسؤول الحكومي لمواجهته بأقوال سكرتيرته والتحقيق في كافة الوقائع التي نسبت إليه.

من جانبها أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون أو تتستر على أي مسؤول، مهما كان منصبه أو موقعه، يرتكب أية أخطاء أو انحرافات أخلاقية أو مالية، مشيرة إلى حرصها التام على الالتزام بالأخلاقيات والمبادئ.