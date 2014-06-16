مقتل ضابط شرطة مصري في اشتباك مع الإخوان بالقاهرة

قال التلفزيون المصري، الاثنين، إن ضابط شرطة قُتل في اشتباك مع مسلحين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بإحدى ضواحي القاهرة.

وأعلن التلفزيون مصرع "النقيب مصطفى محسن نصار ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو (بضاحية حلوان) خلال ضبط خلية إخوانية" في جنوب العاصمة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك إن نصار أصيب خلال الاشتباك ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت أن اثنين من المسلحين أُصيبا وأن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة آخرين.

وقالت وزارة الداخلية إن المسلحين الخمسة ينتمون إلى "إحدى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة والمسؤولة عن ارتكاب العديد من أعمال العنف واستهداف سيارات الشرطة وأبراج الضغط العالي (الكهربائية في المنطقة)".

وأضافت "لدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات وحاولوا الفرار فتعاملت معهم القوات على الفور".

وتابعت أن الخمسة كانوا يستقلون سيارة وبحوزتهم بنادق آلية وخرطوش وكمية من الذخائر.

وتتنصّل جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر من العنف، وتقول إن احتجاجات الجماعة على عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إليها سلمية.