محلب: الحكومة الجديدة تهدف لاستكمال خارطة الطريق

أكد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أن الحكومة بتشكيلها الجديد عازمة على مواصلة إجراءات استكمال خارطة الطريق.

وأشار محلب في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الرئيس أكد خلال اجتماعه بهم أنه لا مجال لـ"الأيدي المرتعشة".

وصرح بأن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعاً للحكومة شهرياً برئاسته لمتابعة سير الأعمال، كما شدد على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور.

وقال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد وترشيد النفقات من الموضوعات التي ركز عليها الرئيس، مضيفاً أنه يجب أن يشعر أي مواطن بالأمن والأمان وضبط المرور ومكافحة التحرش.

وأوضح أن تكليفات الحكومة شملت إجراءات عاجلة واستكمال خارطة الطريق، موضحاً أن الأمن والأمان يجب أن يعود في أسرع وقت، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بوضع اليد على أراضي الدولة.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تفعيل وتسريع اللجنة القضائية ﻻسترداد الأصول المصرية المهربة للخارج.

وقال محلب إن استكمال منظومة الخبز وجودة الرغيف وضرب من يتلاعب في الأسعار هي أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف أن السيسي وجه بإزالة كافة التعديات على النيل وحمايته من التلوث، موضحاً أن الرئيس أكد أن يكون ذلك على مدار 24 ساعة حتى يشعر المواطن.

وأكد محلب أن الرئيس أيضاً وجه وزير الصحة لتوفير الأدوية والاهتمام بالمستشفيات، كما وجه وزير السياحة بالترويج السياحي، وكذلك خطة عاجلة للأنشطة الرياضية فيما يخص وزارة الشباب والرياضة، كما شدد على أنه لن يسمح بالمساس بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه وجه الوزراء المعنيين لتفعيل ذلك.

وأشار محلب إلى أن الرئيس وجه أيضاً بتنقية مناخ الاستثمار، وتفعيل التشريعات اللازمة في هذا الإطار.

وأوضح أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لوزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي ووضع هيكل عاجل لأجور العاملين.