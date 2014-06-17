مصر.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس الوزراء المكلف قرر إلغاء وزارة الإعلام في التشكيلة الجديدة، واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والتعليم والصحة بحقائبهم الوزارية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلب يؤدي اليمين أمام السيسي تبعه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ثم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

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وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن الحكومة الجديدة تضم 33 حقيبة وزارية بجانب رئيس الوزراء وحقيبة وزارية مستحدثة.

هذا.. وترأس الرئيس السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة المهندس محلب عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية أمامه بقصر الاتحادية.

وبحسب الصحف المصرية الرسمية، فقد ضم التشكيل الحكومي الجديد كلاً من:

الفريق أول صدقي صبحي وزيراً للدفاع

اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية

هشام زعزوع وزيراً للسياحة

المهندس عاطف حلمي وزيراً للاتصالات

منير فخري عبدالنور وزيراً للصناعة

الدكتور أشرف العربي وزيراً للتخطيط

المهندس شريف إسماعيل وزيراً للبترول

المهندس محمد شاكر وزيراً للكهرباء

ناهد عشري وزيراً للقوى العاملة

الدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف

الدكتور محمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم

خالد عبدالعزيز وزيراً للشباب والرياضة

اللواء إبراهيم يونس وزيراً للإنتاج الحربي

الدكتور عادل العدوي وزيراً للصحة

الدكتور مصطفى مدبولي وزيراً للإسكان

الدكتور خالد حنفي وزيراً للتموين

الدكتور هاني قدري وزيراً للمالية

غادة والي وزيراً للتضامن الاجتماعي

طيار محمد حسام كمال وزيراً للطيران المدني

اللواء عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية

الدكتور أشرف سالمان وزيراً للاستثمار بعد فصلها عن الصناعة والتجارة

المستشار محفوظ صابر وزيراً للعدل

المهندس هاني ضاحي وزيراً للنقل

الدكتور جابر عصفور وزيراً للثقافة

الدكتور محمد مغازي وزيراً للري

الدكتور خالد فهمي وزيراً للبيئة

الدكتور سيد عبدالخالق وزيراً للتعليم العالي

السفير سامح شكري وزيراً للخارجية

المستشار إبراهيم الهنيدي وزيراً للعدالة الانتقالية ومجلس النواب

شريف حماد وزيراً للبحث العلمي

الدكتور عادل البلتاجي وزيراً للزراعة

ممدوح الدماطي وزيراً للآثار

نجلاء الأهواني وزيراً للتعاون الدولي

الدكتورة ليلى إسكندر وزيراً للتطوير الحضري.