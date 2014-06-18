مصر.. غرامة على من يقول "يا مُزّة"

قررت محكمة مصرية الأربعاء تغريم سائق تاكسي 5 آلاف جنيه، بتهمة التحرش اللفظي بعدد من الفتيات أثناء مشاركتهن في وقفة احتجاجية ضد التحرش بميدان الأوبرا، بعد أن قال لإحداهن: "وسّعي يا مُزّة".

أصدر الحكم المستشار أحمد عبدالله، رئيس محكمة جنح قصر النيل، بعد دقائق من بداية الجلسة وسماع القاضي للمتهم الذي أنكر التهمة، وأقر بأنه كان يطلب من إحدى الفتيات أن تفسح له الطريق حتى يتمكن من المرور، ورغم تنازل المجني عليها عن القضية لم يلتفت القاضي إلى التنازل وأصدر الحكم.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش اللفظي، وفقاً للقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

وقال شهود عيان وفتيات الوقفة الاحتجاجية للنيابة: إن المتهم سخر من وقفتهن وتحرش بهن لفظياً، وقال لهن "إيه يا غزال العسل ده"، ثم قال لأخري "وسعي يا مُزة".