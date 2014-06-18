إحالة 12 متهماً للمفتي في قضية مقتل ضابط كرداسة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 12 متهماً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية تتعلق بمقتل ضابط شرطة كبير خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي حين قتل ضابط شرطة برتبة لواء أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة على الضفة الغربية من نيل القاهرة لضبط عناصر خارجة على القانون بعد الاعتداء على مركز للشرطة هناك في أغسطس.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل القضية لجلسة السادس من أغسطس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين المحالين للمفتي وبقية المتهمين وعددهم 11 شخصاً.

واقتحمت قوات شرطة يدعمها الجيش بلدة كرداسة التي يهيمن عليها الإسلاميون لإعادة بسط السيطرة عليها. وخلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة.

وكان يستهدف اقتحام البلدة التي تبعد 14 كيلومتراً عن العاصمة إلقاء القبض على متهمين بقتل 11 من رجال الشرطة بالمدينة في أغسطس بعد فض اعتصامين بالقاهرة لمؤيدي مرسي الذي عزل في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة.

وأطلق مسلحون قذائف صاروخية على قسم الشرطة بالمدينة، واقتحموه وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه وعددهم 11 فرداً يوم فض الاعتصامين في 14 أغسطس.

وقال القاضي معتز خفاجي لوكالة "رويترز"، إن سبعة من المحالين للمفتي كانوا يحاكمون حضورياً، والخمسة الباقون يحاكمون غيابياً.

وأضاف أنهم يواجهون اتهامات، من بينها "قتل اللواء فراج عمداً مع سبق الإصرار، وتشكيل جماعة إرهابية، والاعتداء على رجال شرطة وحيازة أسلحة".