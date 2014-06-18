مصر.. أقسام شرطة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قراراً بإنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن بالجمهورية، لمكافحة جرائم التحرش والعنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة حال وجود أي بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن أقسام الشرطة ستختص بـتلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة خاصة حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تختص أقسام الشرطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بـالتواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، والتواجد في الاحتفالات، والمهرجانات، والمباريات الرياضية، وغيرها من المناسبات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها، والتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

وذكر البيان أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها.