مصر.. البدء في إعادة ترسيم حدود المحافظات

أعلن وزير التنمية المحلية المصري، اللواء عادل لبيب، أنه تم البدء في إعادة ترسيم حدود المحافظات للإعلان عن المحافظات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه المحافظات قريباً، وزيادة عدد الأقاليم إلى 11 بدلاً من 7 أقاليم.

وأكد لبيب في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، بمكتبه في الوزارة، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على إجراء حركة المحافظين، لافتاً إلى أنه في حال إجرائها ستكون محدودة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة تعيين مساعدين للمحافظين من الشباب والمرأة، وسيكونون شركاء في الإدارة، وسيتم الاختيار وفقاً لعدة معايير، أهمها التأهيل العلمي المناسب، والمهارات الإدارية، وأن يكونوا من أبناء المحافظات التي يتم التعيين بها.

ولفت الوزير إلى أنه سيقود اعتباراً من الأسبوع القادم حملة تحت عنوان "إعادة رونق مصر"، يتم من خلالها القيام بجولات في جميع المحافظات، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالوحدات المحلية ودواوين عموم المحافظات، إضافة إلى تحفيز المواطنين على العمل والإنتاج ودعم التنمية بالمحافظات.

وأشار لبيب إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في جميع أنحاء مصر، لافتاً إلى أن التنمية المحلية من أهم الوزارات في مصر، لدورها في مجال دعم التنمية في جميع المحافظات وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر، خاصة مع زيادة الاستقرار والأمن في البلاد.

ولفت لبيب إلى أهمية التوزيع العادل للدعم حتى يصل إلى مستحقيه في جميع القرى والمدن، مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع في مصادر الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية والحرارية للقضاء على العجز في الطاقة، مضيفاً أنه يجري حالياً تحويل الأعمدة بالشوارع للعمل بالطاقة الشمسية.