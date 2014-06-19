أنباء عن إصابة مبارك بكسر في الفخذ

أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تعرض لكسر في القدم، وذلك عقب سقوطه داخل غرفته في مستشفى المعادي العسكري.

وتعرض الرئيس الأسبق، طبقا لتلك المصادر، إلى كسر في عنق عظمة الفخذ، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويُحاكم مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، وهو متهم مع نجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وشهد الأسبوع الماضي حضور مبارك جلسة المحاكمة، بعد أن نقلته طائرة إلى مقر المحاكمة في إحدى ضواحي القاهرة.

ورصدت صور مبارك وهو يبكي خلال المحاكمة.