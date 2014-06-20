قتيلان بالقاهرة في أعنف اشتباكات منذ تولي السيسي

قُتل شخصان بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون، الجمعة، في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من جهة، وبين قوات الشرطة وأهالي حي المرج (شمالي القاهرة)، حسب ما أعلنت الشرطة المصرية.

وتعدّ هذه الاشتباكات الأكثر عنفاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، الذي أطاح بالإسلامي مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكر حساب وزارة الداخلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شخصين قُتلا في اشتباكات بالأسلحة النارية والخرطوش (طلقات بنادق الصيد) بين أنصار مرسي وقوات الأمن وأهالي حي المرج شمالي. وأفاد البيان بأن ثلاثة آخرين أصيبوا في المواجهات.

وأضاف البيان أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في مواجهات مماثلة في أحياء المطرية (شمالي القاهرة) وبولاق الدكرور بينهم اثنان بالرصاص.

وتشهد أحياء شرقي وشمالي القاهرة باستمرار مواجهات دامية بين مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين من جهة، وبين معارضيهم وقوات الأمن من جهة أخرى.وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 53 شخصاً في تظاهرات مؤيدة لمرسي في مختلف مدن البلاد.

ويتظاهر أنصار مرسي يوم الجمعة بشكل أسبوعي منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي.