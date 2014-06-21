مصر.. تثبيت حكم الإعدام بحق مرشد الإخوان وآخرين

نقلت قناة "العربية" التلفزيونية عن محام قوله إن محكمة المنيا قضت اليوم السبت بإعدام المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من مؤيدي الجماعة.

وثبتت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وجاء قرار المحكمة في غضون شهرين من إحالة أوراق بديع ومئات آخرين من المتهمين في القضية إلى المفتي في أول خطوة للنطق بحكم إعدامهم.

وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكماً بالإعدام في نهاية أبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس.

وقتل في ذلك اليوم حوالي 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة.

وقد خفضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأتان إلى السجن المؤبد، بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما أعلن عبد الرحيم عبد الملك المحامي العام لجنايات المنيا.

يذكر أن القاضي المعروف بصرامته أثار استنكارا دوليا في أواخر أبريل عندما أصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من أحكام الإعدام. ونددت الأمم المتحدة بـ"إحدى أكبر المحاكمات الجماعية" في التاريخ الحديث.

وصدر الخميس حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى تتعلق بأعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013.

وتأتي أحكام الإعدام الأخيرة بعد أسبوعين تقريباً على تأدية الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.