بالصوت والصورة.. لقاء خادم الحرمين والسيسي

بثت قناة "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو للحظات الأولى لاجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، على متن طائرة العاهل السعودي في مطار القاهرة.

وصوّر المقطع لحظة دخول السيسي إلى الطائرة، ومصافحته للعاهل السعودي، وكلمات الترحاب التي تبادلها الملك مع الرئيس المصري.

وكانت طائرة خادم الحرمين الشريفين وصلت إلى مطار القاهرة في تمام التاسعة من مساء الجمعة قادمة من المملكة المغربية، وفي طريقها إلى السعودية.

وعقد العاهل السعودي والرئيس المصري جلسة مباحثات على متن الطائرة حضرها الوفدان المرافقان.

وأفاد بيان رسمي صادر من رئاسة الجمهورية المصرية أن الجانبين استعرضا سبل تطوير كل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بينهما، كما تطرق الجانبان أثناء اللقاء إلى مؤتمر أصدقاء مصر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، والذي يستهدف دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما على إنجاح المؤتمر.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الأجهزة المعنية في مصر تعمل على إعداد تصور يضمن عقد ونجاح المؤتمر الذي ستتم الدعوة إليه بشكل مشترك من قبل الجانبين المصري والسعودي.

وتطرق اللقاء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حسب البيان الرئاسي.



