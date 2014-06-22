السيسي: الإعلان عن انتخابات البرلمان قبل 18 يوليو

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم الإعلان عن البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل يوم 18 يوليو القادم، مؤكدا أن مصر عازمة على المضي قدما في استكمال إنجازات استحقاقات خارطة المستقبل.

وأوضح أن انتخاب مجلس النواب الجديد يمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات، والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب، ونوَّه بأن هذه الخطوات سيتم اتخاذها من أجل بناء مستقبل مصر الجديدة، الذي سيأتي معبراً عن تطلعات أبناء الشعب المصري، والذي سيظل يحترم السلطة القضائية ويثق في نزاهتها ولا يتدخل في عملها.

وحذر السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجيةـ الأميركي جون كيري من مغبة عدم تدارك الأوضاع في العديد من دول المنطقة، والتي تنذر بامتدادها إلى دول أخرى، وربما خارجها أيضا، أخذاً في الاعتبار أن عدداً لا يستهان به من المقاتلين الأجانب منخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة.

وأكد السيسي أنه يتعين الانتباه لكيفية اعتناق هؤلاء المقاتلين للفكر التكفيري في دولهم الأصلية، مستغلين بشكل سلبي أجواء الحريات التي تتيحها القوانين المعمول بها، وأبدى ترحيب مصر بالعمل على محاصرة الإرهاب في المنطقة من خلال جهد جماعي، مشيرا إلى أن مصر طالما نادت بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وحذر من ارتباط الصراع الدائر في العراق وسوريا، وتأثير كل منهما في الآخر، فضلا عن خطورة الأوضاع في ليبيا، أخذا في الاعتبار طول حدود مصر الغربية المشتركة معها، والتي تتطلب جهدا مضاعفا لتأمينها والسيطرة عليها.

من جانبه، صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه تم خلال لقاء السيسي مع كيري مناقشة الأوضاع الإقليمية، واستعراض الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا، لاسيما مع التطورات التي يشهدها العراق، ودور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في هذا الصدد، حيث أعرب كيري عن تطلع بلاده إلى العمل مع مصر وعدد من الدول المعنية بالمنطقة لمحاصرة الإرهاب الذي تمددت خارطته في المنطقة، وبما يحول دون تحول النزاعات الطائفية إلى وقود لتأجيج الأوضاع في دول المنطقة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن كيري أكد خلال اللقاء حرص بلاده على علاقاتها التاريخية الهامة بمصر، واصفا إياها بالاستراتيجية، وأنها مهتمة بنجاح مصر التي تمثل ربع سكان العالم العربي وحدها، وبكل مالها من مكانة وثقل في العالم العربي، فضلاً عن دورها في إرساء واستقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع بدوي أن كيري أعرب خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بدعم مصر على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، وذلك مع اهتمام موازٍ بأوضاع حقوق الإنسان والحريات المدنية، وأضاف أن الرؤى اتفقت حول أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين مصر والولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة المعنية، من أجل تحقيق استقرار المنطقة، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وضمان أمن شعوبها.