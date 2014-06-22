تمرد: التظاهر حالياً تحد للقانون ومتاجرة بثورة مصر

قال المتحدث باسم حركة "تمرد" محمد نبوي إن التظاهر في الوقت الحالي ضد قانون تنظيم التظاهر يعد ابتذالاً ومتاجرة باسم الثورة، خاصة بعد إحالة القانون من قبل القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته من عدمه، بحسب ما نقل عنه مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وأشار المتحدث باسم "تمرد" في تصريحات خاصة إلى أن الحركة كانت أول من اعترض على القانون، ولكنها سلكت المسار السياسي في ذلك، رافضاً تحدي القانون تحت شعارات كاذبة.

ودعا نبوي كل القوى السياسية والثورية بترسيخ وإعلاء دولة القانون باتخاذ المسار السياسي في الاعتراض أو المطالبة بتعديل قانون تنظيم التظاهر، مشيراً إلى أن المواطن العادي ورجل الشارع لن يتقبلا أن تعود فوضى التظاهرات إلى الشارع في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد خلال تلك الفترة.