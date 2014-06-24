رسالة إلى السيسي تطالبه بتجنيد الإناث في الجيش

أرسلت حملة تطلق على نفسها "مجندة مصرية" رسالة مسجلة بعلم الوصول إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، طالبت فيها بتحديد موعد لمقابلته بشكل عاجل لإبداء رغبتها في ضرورة إقراره تجنيد "الإناث" حاملي الشهادات الجامعية بشكل اختياري، وإنشاء مدارس وكليات عسكرية مقصورة على الفتيات، لتدريبهن على حمل السلاح، وتأهيلهن لحالات الحروب والطوارئ.

وأكدت صاحبة الرسالة، التي دشنت لنفسها صفحة على فيسبوك تحمل اسم "نطالب بتجنيد البنات في الجيش المصري" ومجموعة تحمل اسم "مجندة مصرية" انضم إليهم 11 ألف مُشترك، رغبة الإناث في خدمة الوطن، واستعدادهن للتضحية بحياتهن، مشيرة إلى أن وجودهن بالجيش المصري يخلق روح التنافس بين الرجل والمرأة، حيث نصت المادة 11 من الدستور على المساواة بينهما فى الحقوق الدستورية والسياسية، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية.

واستندت الحملة - وفق الرسالة - إلى وجود نساء بجيوش ما يقرب من 48 دولة على مستوى العالم، من بينها دول عربية، مثل: الإمارات، وسوريا، وليبيا، والعراق، والصومال، والأردن، واليمن وغيرها.

وأكدت جهاد الكومي، مؤسسة الحملة، أهمية "إلحاق الإناث بالجيش في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر".