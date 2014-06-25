أعلنت الشرطة المصرية انفجار 4 قنابل بدائية الصنع في مترو القاهرة، في محطتي مترو شبرا الخيمة بالخط الثاني، ومحطة غمرة بالخط الأول، وفي محطتي مترو كوبري القبة وحلمية الزيتون.

وأشارت الشرطة إلى إصابة شخصين من ركاب مترو الأنفاق على رصيف محطة شبرا الخيمة، فيما انتقل رجال الحماية وخبراء المفرقعات إلى المكان للمعاينة وتمشيط المنطقة والكشف عن وجود أي قنابل أخرى محتملة.

في المقابل، قال مسؤول في وزارة الصحة المصرية لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار بمحطة مترو شبرا الخيمة.

وفي المعلومات الأولية أن القنابل بدائية الصنع، لم تلحق الكثير من الأضرار، بل عادت حركة قطارات الخطين الأول والثاني بعد إيقافهما لدقائق لحين وصول رجال الحماية المدنية.

وإلى ذلك، صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه صباح اليوم الأربعاء، وقع انفجار عبوة بدائية الصنع بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة أسفر عن إصابة شخص، ويُرجح من الفحص المبدئي أن العبوة كانت بداخل حقيبة، وجاري استكمال الفحص.

كما وقع انفجار بمحدث صوت خال من أي مواد متفجرة بأحد صناديق القمامة بمحطة مترو أنفاق غمرة، ولم يسفر عن أية إصابات.

وتقوم الأجهزة الأمنية حالياً بتمشيط محطتي المترو وتطويقهما أمنياً.