مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بالتحرش الجنسي

قررت الدائرة 16 في محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة المتحرشين بفتيات ميدان التحرير إلى الأحد القادم. وكانت الدائرة عقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.

ويواجه المتهمون، وعددهم 18 شخصاً تهماً تتعلق بخطف سيدات وتهديدهن بالسلاح وهتك عرضهن في خمس قضايا في أحداث تزامنت مع حفل تنصيب السيسي.

ولعل أشهر تلك القضايا تلك التي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور فيديو صادمة لها، عندما تحرشت مجموعة من الشباب بفتاة وجردوها من ملابسها، الأمر الذي دفع السيسي إلى التعهد بالقضاء على ظاهرة التحرش في مصر، وطالب وزير الداخلية بضمان تطبيق قانون جديد يجرم التحرش الجنسي لأول مرة في مصر.

وينص القانون على معاقبة المدانين بالتحرش بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل أقصاها إلى خمسين ألف جنيه مصري.

وبحسب مصادر قضائية، فإن القبض على المتهمين جاء تحت مظلة القانون الجديد، إلا أن بعض المنظمات النسائية ترى أن القانون غير كاف، مطالبين بإجراءات أكثر شدة. في حين رحب النشطاء بهذا القانون، مشددين على ضرورة متابعة مدى تطبيقه من قبل الشرطة.